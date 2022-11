Journées d’immersion au sein de L’École LDLC L’École LDLC, 21 novembre 2022, Limonest.

Journées d’immersion au sein de L’École LDLC 21 – 25 novembre L’École LDLC

Sur inscription

Venez visiter les locaux, échanger avec les étudiants et assister à l’un des cours : Technologies et Usages, Marketing et Communication, Vie de l’entreprise, Perspectives et Réalités. handicap moteur mi

L’École LDLC Limonest Limonest 69760 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.lecole-ldlc.com/ »}]

Découvrez L’École LDLC* lors d’une journée ou demi-journée d’immersion !

Venez visiter nos locaux, échanger avec nos élèves et assister à l’un de nos cours parmi les 4 enseignements principaux de L’École :

Technologies et Usages

Marketing et Communication

Vie de l’entreprise

Perspectives et Réalités

Le matin les cours se déroulent de 9h à 12h et l’après midi de 13h30 à 16h30.

A noter : les immersions sont possibles dès à présent et jusqu’aux vacances de Noël puis tout au long du 2e semestre entre le 3 janvier et le 30 juin à l’exception des vacances d’hiver (semaine du 13 février) et de Pâques (semaine du 17 avril).

*L’École LDLC forme en 3 ans au Bachelor « Chef de projet de la transition numérique »

Objectif : former des généralistes ou « couteaux-suisse » du numérique capables d’intégrer le marché du travail dès leur sortie de l’école ou de monter leur entreprise

Formation généraliste (marketing digital, communication, programmation, gestion de projet, gestion d’entreprise), dense (40 heures par semaine) et professionnalisante (10 mois de stage au total, des projets et des séminaires avec des entreprises tout au long du cursus).

Débouchés : chef de projet transition numérique, entrepreneur, chef de projet digital, responsable SEO, business developer, responsable communication digitale, growth hacker, webdesigner, chargé de webmarketing…

Plus d’infos sur https://www.lecole-ldlc.com/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-21T09:00:00+01:00

2022-11-25T16:30:00+01:00