Le thème, ici « L’école française du ballet », est abordée grâce à des explications orales, des documentaires, des démonstrations dansées. Et le plateau est un plateau de choix. En maître de cérémonie, Gilbert Mayer, professeur émérite du corps du ballet de l’Opéra National de Paris. Il retrace avec enthousiasme et détails passionnants, les grandes heures du ballet de l’Opéra depuis l’Académie Royale de danse fondée sous Louis XIV. Pour appuyer son propos, il s’entoure de danseurs et danseuses des Opéras Nationaux de Paris et Bordeaux, qui exécuteront sur scène des extraits des plus beaux ballets de l’histoire de la danse classique. EN SAVOIR PLUS

Plein tarif : 18€ / Tarif abonné : 15€

La conférence dansée est le format idéal pour les curieux et amateurs de danse classique qui affectionnent les changements de rythme. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

