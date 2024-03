L’école en France, mauvais élève de la démocratisation ? Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence, lundi 15 avril 2024.

Les enquêtes internationales montrent que la France est un des pays où les inégalités sociales d’apprentissage sont les plus fortes et vont s’aggravant. Pour quelles raisons ? Et où en est-on des effets des stéréotypes de sexe ?

Conférence animée par Patrick Perez Professeur de sociologie

Les enquêtes internationales montrent que la France est un des pays où les inégalités sociales d’apprentissage sont les plus fortes et s’aggravent. De nombreux facteurs tels l’accentuation de la ségrégation sociale et urbaine, les stratégies de contournement de la carte scolaire, l’organisation des curricula, contribuent à reproduire les rapports de classe et favorisent l’apprentissage précoce du séparatisme social. Par ailleurs, bien que mixte depuis les années soixante, l’école peine à combattre l’empreinte des stéréotypes de sexe. A travers ces deux dimensions l’école révèle des enjeux sociétaux, qui en font ou peuvent en faire un espace de lutte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 19:00:00

fin : 2024-04-15 21:00:00

Atelier de la Manufacture 8-10 rue des allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@up-aix.com

