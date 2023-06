Visite libre de l’École du Vent L’école du vent Saint-Clément, 16 septembre 2023, Saint-Clément.

Visite libre de l’École du Vent 16 et 17 septembre L’école du vent Entrée libre

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h, rendez-vous au coeur du village de Saint-Clément, pour vous laisser embarquer par cette école un peu particulière à l’univers surprenant.

A travers le tout nouveau parcours, partez à la découverte des vents d’ici et d’ailleurs de manière originale et surprenante. On y découvre comment l’on vit avec cet élément dans d’autres continents, mais on y apprend également « sans en avoir l’air » comment se forme le vent, comment s’en protéger, comment voler en utilisant les courants d’air…

Une visite ouverte sur les peuples du vent du monde, plus artistique et scientifique mais toujours poétique vous est proposée. Le nouveau parcours a aussi pour objectif de faire participer le visiteur en l’invitant ici ou là à être acteur de ses découvertes, à se laisser surprendre, émerveiller, et même … à méditer.

Renseignement auprès de l’Ecole du vent au 04.75.30.41.01 ou par mail à l’adresse contact@ecole-du-vent.com

L’école du vent Le village, 07310 Saint-Clément, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Clément 07310 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ecole-du-vent.com https://www.facebook.com/pages/Ecole-du-vent/301992889900647?ref=aymt_homepage_panel [{« link »: « mailto:contact@ecole-du-vent.com »}] Difficile, parfois impossible, de faire rentrer dans des cases certains lieux. Parler du vent et de l’envol de façon poétique et scientifique, telle est la spécificité de l’École du vent !

Sur place, visites d’expositions interactives, animations et boutique prennent place dans un décor enchanteur: celui d’une ancienne école. Et pour prendre l’air : sentiers de randonnées, aire de pique nique et un circuit familial d’une journée à thème.

La Virée au Pays du peuple du vent. Munissez-vous de la besace Magnétophone, stéréoscope et carnet de terrain en poche et partez à l’aventure sur les traces du Peuple du vent à la découverte du massif du Mézenc. Une histoire qui s’égraine tout au long du parcours et permet d’évoquer le patrimoine »sans en avoir l’air », tout en poésie. Sculptures mécaniques, balades et points de vue panoramiques rythment les haltes: Inédit ! (sur réservation).

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

