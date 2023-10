Cet évènement est passé Week-End Mexicain l’école du Clos d’Hespel Fournes-en-Weppes Catégories d’Évènement: Fournes-en-Weppes

Nord Week-End Mexicain l’école du Clos d’Hespel Fournes-en-Weppes, 14 septembre 2019, Fournes-en-Weppes. Week-End Mexicain 14 et 15 septembre 2019 l’école du Clos d’Hespel GRATUIT. La fête communale de Fournes-en- Weppes se pare des couleurs Eldorado le temps d’un week-end festif ! Venez danser avec Tabaco&Ron, chanter lors du Bal Latin Kids, et confectionner votre masque mexicain ! SAM – 14H – Bal Latin Kids par Brazil Afro Funk à la Croix Rouge et atelier masques mexicains. DIM – 14H > 16H – Bal Tabaco & Ron par la Cie du Tire-Laine et le Soundtruck. Lieux : Salle Polyvalente, Ecole du clos d’Hespel, Croix Rouge l’école du Clos d’Hespel Rue du quatre Septembre 59134 Fournes-en-Weppes Fournes-en-Weppes 59134 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Brazil Afro Funk Détails Catégories d'Évènement: Fournes-en-Weppes, Nord Autres Lieu l'école du Clos d'Hespel Adresse Rue du quatre Septembre 59134 Fournes-en-Weppes Ville Fournes-en-Weppes Departement Nord

