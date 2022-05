L’École du Cirque de Paris s’installe à Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent

2022-05-25 – 2022-05-29

Saint-Leu-d’Esserent Oise Saint-Leu-d’Esserent L’école du Cirque de Paris s’installe à Saint-Leu d’Esserent

Du 25 au 29 mai Au programme, plusieurs représentations d’artistes circassiens à découvrir : > le 25 mai à 16h

> les 26 et 28 mai à 16h et à 18h

> le 27 mai à 18h

> le 29 mai à 15h Tarif adulte : 10€ | Tarif enfant : 5€ Les tickets enfants sont offerts par la municipalité*, vous pouvez les récupérer à la médiathèque

(lundi : 14h – 17h, du mardi au vendredi : 10h – 12h / 14h – 18h)

*dans la limite des stocks disponibles – réservé aux habitants de Saint-Leu d’Esserent Rendez-vous sur le parking près de la Base de Loisirs

rue de la Garenne – 60340 Saint-Leu d’Esserent Renseignements:

03 44 56 05 34 – pole.culture@saintleudesserent.fr L’école du Cirque de Paris s’installe à Saint-Leu d’Esserent

Saint-Leu-d’Esserent

