L’École des savoir-faire Campus Versailles Versailles, lundi 24 juin 2024.

L’École des savoir-faire Le temps d’une journée ou d’une semaine, initiez-vous à des savoir-faire d’exception avec des Maîtres d’art. Rencontre privilégiée avec un Maître d’art le matin et atelier d’initiation l’après-midi. 24 – 28 juin Campus Versailles Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-24T10:30:00+02:00 – 2024-06-24T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-28T10:30:00+02:00 – 2024-06-28T16:30:00+02:00

Programme

Le matin de 10h30 à 11h30 : master class autour d’un savoir-faire singulier

L’après-midi de 13h30 à 16h30 : atelier d’initiation à un métier d’art

Sur la route de la laque

Lundi 24 juin

Avec Isabelle Emmerique, laqueuse et Maître d’art

Acanthes et rosaces de métal

Mardi 25 juin

Avec Serge Pascal, Maître d’art, releveur-repousseur aux Ateliers Saint-Jacques

Poésie et légèreté de la plume

Mercredi 26 juin

Avec Nelly Saunier, plumassière et Maître d’art, et Cyrielle Boutantin, professeure au Lycée Octave Feuillet

Le feutre dans tous ses états

Jeudi 27 juin

Avec Françoise Hoffmann, feutrière et Maître d’art

Un monde imaginaire autour de la mosaïque

Vendredi 28 juin

Avec Sika Viagbo, mosaïste et Maître d’art

Dans le cadre de l’exposition « Sous le soleil des savoir-faire, les Maîtres d’art à Versailles »

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France