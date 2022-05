L’ECOLE DES NAGEURS (6 J OU 12J) la monnerie La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Sarthe

L’ECOLE DES NAGEURS (6 J OU 12J) la monnerie, 8 juillet 2022, La Flèche. L’ECOLE DES NAGEURS (6 J OU 12J)

du vendredi 8 juillet au vendredi 12 août à la monnerie

Ce séjour est idéal si votre enfant veut apprendre à se débrouiller dans l’eau, à nager, tout en vivant l’aventure de la colo et ses nombreuses autres activités. À 40 km du Mans, située en bordure du Loir, la commune de La Flèche est le premier pôle touristique de la vallée du Loir en Sarthe. La base de la Monnerie est un superbe lieu dédié tout entier aux activités de loisirs et de découverte de la nature. Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. la monnerie Les Berges de La Monnerie Allée des Pouliers 72200 La Flèche La Flèche Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T00:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T00:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T23:59:00;2022-07-31T00:00:00 2022-07-31T23:59:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T23:59:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T23:59:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T23:59:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T23:59:00;2022-08-07T00:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: La Flèche, Sarthe Autres Lieu la monnerie Adresse Les Berges de La Monnerie Allée des Pouliers 72200 La Flèche Ville La Flèche lieuville la monnerie La Flèche Departement Sarthe

la monnerie La Flèche Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-fleche/

L’ECOLE DES NAGEURS (6 J OU 12J) la monnerie 2022-07-08 was last modified: by L’ECOLE DES NAGEURS (6 J OU 12J) la monnerie la monnerie 8 juillet 2022 La Flèche la monnerie La Flèche

La Flèche Sarthe