L’ECOLE DES MARIS Ferme de Bel Ebat, 7 octobre 2021, GUYANCOURT.

L’ECOLE DES MARIS

du jeudi 7 octobre au vendredi 8 octobre à Ferme de Bel Ebat

Léonor et Isabelle, deux soeurs orphelines, sont confiées à la mort de leur père à deux frères aux conceptions radicalement différentes. Chacun des tuteurs éduque la jeune fille qui lui est confiée dans l’espoir qu’elle deviendra ensuite son épouse. Mais pour tolérant et compréhensif qu’est Ariste en laissant Léonor libre de ses choix, Sganarelle se montre rébarbatif et suspicieux et prive Isabelle de toute liberté… Alain Batis met en scène cette satire de Molière qui traverse le temps et les époques. Œuvre autant sur la beauté du sentiment que sur la dérive du mal, la possessivité et l’exclusion, L’Ecole des Maris porte aujourd’hui encore une résonance particulière sur la question de la confiscation du pouvoir par les hommes. Alain Batis est un metteur en scène dont le tact et la profondeur font merveille… – Figaroscope Séances scolaires : jeudi 7 et vendredi 8 octobre à 14h15 Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

Théâtre / Tout public dès 12 ans Deux frères s’opposent sur la façon d’éduquer deux orphelines dont ils sont les tuteurs et qu’ils aimeraient épouser. Une farce éclatante !

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

