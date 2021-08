Bordeaux Théâtre Femina Bordeaux, Gironde L’ECOLE DES FEMMES Théâtre Femina Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Théâtre Femina, le mercredi 6 avril 2022 à 20:30

L’Ecole des Femmes De Molière Mise en scène de Francis PERRIN Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise : se marier à une femme qui ne serait ni sage ni vertueuse. Aussi, pour avoir une épouse à sa guise, il fait enlever sa jeune pupille, Agnès, au fond de sa maison, sous la garde d’un valet et d’une servante aussi niais qu’elle. Mais les plans de notre homme ne se déroulent pas comme prévu, surtout lorsque l’Amour, sous les traits d’un jeune amant, frappe le cœur d’Agnès.

