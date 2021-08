Roissy-en-France Centre Culturel L'Orangerie Roissy-en-France, Val-d'Oise L’école des femmes Centre Culturel L’Orangerie Roissy-en-France Catégories d’évènement: Roissy-en-France

Pour fêter les 400 ans de l’anniversaire de Molière, nous vous proposons de faire appel à vos souvenirs avec une comédie que nous avons tous étudiée à l’école. L’école des femmes est une des plus célèbres comédies de Molière qui résonne plus que jamais avec l’actualité. Le comique singulier et la réflexion moderne sur l’émancipation de la femme se mêlent aux multiples rebondissements pour aboutir au triomphe de l’Amour. F. Perrin : “J’ai l’immense bonheur de jouer ce chef-d’oeuvre avec mon épouse Gersende, ma fille Clarisse et Louis, mon fils autiste”.

Sur réservation

À 20 h au Centre culturel L’Orangerie Centre Culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France Val-d’Oise

