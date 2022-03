L’Ecole des Femmes Biarritz, 19 mai 2022, Biarritz.

L’Ecole des Femmes Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

2022-05-19 – 2022-05-19 Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise : se marier à une femme qui le fasse cocu. Pour remédier à cela, il a élevé à l’écart du monde et dans l’ignorance la plus totale une jeune demoiselle, de plus de vingt ans sa cadette, dans l’espoir d’en faire une épouse « modèle ». Mais les plans de notre homme ne se déroulent pas comme prévu, et lorsque l’Amour, sous les traits d’un jeune amant, frappe le cœur d’Agnès, Arnolphe découvre à ses dépens « que jamais, par la force, on entra dans un cœur ».

De Molière.

Durée : 1h40

+33 5 59 22 44 66

Amis du theatre

