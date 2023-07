L’école des fables… part en classe verte ! Les Trois Baudets Paris, 12 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 12 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Public enfants. payant

Tarif unique : 5€

Dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !

L’école des fables… part en classe verte !

À partir de 5 ans.

Dans la classe de mademoiselle Plume, on trouve toutes sortes d’animaux rigolos : Un pingouin enrhumé, un souriceau moqueur, une limace à la ramasse, un rat très radin, un caméléon politicien, une colombe qui veut qu’on lui fiche la paix, une langoustine prestidigitatrice, une baleine pourchassée… Cette année, l’école des fables part en classe verte ! L’occasion idéale de parler écologie et réchauffement climatique ! Mais pas que.

Thomas Semence, guitariste de Jean Louis Aubert et Joyce Jonathan, est le chef d’orchestre de ce grand Carnaval des animaux sensible et drôle. La scénographie est signée Julie Noyat (La fabrique à projets). Un concert/spectacle drôle, dynamique et haut en couleurs! Pour le plus grand bonheur des petits et des grands!

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://lestroisbaudets.com/l-agenda/l-ecole-des-fables-part-en-classe-verte-jp-les-p-tits-baudets

DR l’école des fables part en classe verte