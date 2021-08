Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Ecole nationale supérieure de la police Métropole de Lyon, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or L’École des commissaires et des officiers de polie vous ouvre ses portes ! Ecole nationale supérieure de la police Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

L’École des commissaires et des officiers de polie vous ouvre ses portes ! Ecole nationale supérieure de la police, 18 septembre 2021, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. L’École des commissaires et des officiers de polie vous ouvre ses portes !

le samedi 18 septembre à Ecole nationale supérieure de la police

L’École des commissaires et des officiers de police fête ses 80 ans et vous accueille à l’occasion des Journées européennes du patrimoine ! Découvrez l’établissement situé au cœur d’un parc de 5 ha, dont certains bâtiments datent du XIXe siècle. Rencontrez des élèves commissaires, profitez-en pour échanger avec eux et tout connaître des fondements de leur métier. Enfin, découvrez la collection criminalistique dédiée à l’histoire de la police scientifique au tournant des XIXe et XXe siècles, ainsi que l’exposition qui retrace en images la vie de l’école.

Une pièce d’identité sera exigée pour chaque participant, ainsi que le passe sanitaire ou un test récent. Site non-accessible aux PMR. Visite déconseillée pour les enfants de moins de 12 ans. Inscription obligatoire : ensp.interieur.gouv.fr

Visite guidée de la collection criminalistique et de l’expo photos des 80 ans. Ecole nationale supérieure de la police 9, rue Carnot, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Autres Lieu Ecole nationale supérieure de la police Adresse 9, rue Carnot, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Ville Saint-Cyr-au-Mont-d'Or lieuville Ecole nationale supérieure de la police Saint-Cyr-au-Mont-d'Or