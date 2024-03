L’École des Arts Décoratifs organise un partenariat avec la Bibliothèque Kandinsky Centre Pompidou Paris, vendredi 15 mars 2024.

À l’occasion de la parution du livre « Mythanalyse de la couleur » d’Hervé Fischer, enseignant en sciences humaines à l’École des Arts Décoratifs de 1972 à 1984, l’École réactualise sa place dans l’histoire mondiale de la couleur en organisant, en partenariat avec la Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou, deux journées de programmation vues par le prisme des arts décoratifs, les vendredi 15 et samedi 16 mars 2024. À l’occasion de ces deux journées, la couleur sera observée, explorée et débattue entre spécialistes, artistes, chercheur·euses, penseur·euses et enseignant·es. Deux journées pour prendre part à cette histoire à poursuivre, entre tables rondes, restitution de workshops, expositions et plongée dans les fonds couleurs de la Bibliothèque Kandinsky.

Vendredi 15 mars

9h – Accueil public

9h15 – Ouverture

Prises de parole d’Emmanuel Tibloux, directeur de l’École des Arts Décoratifs, Mica Gherghescu, responsable de la programmation scientifique du Centre Pompidou – Bibliothèque Kandinsky et Hervé Fischer, écrivain, sociologue et ancien enseignant.

9h30-12h – Histoire de l’enseignement de la couleur à l’École de 1968 aux années 2000

Cette table ronde réunit des acteurs essentiels de la création et du développement de l’enseignement de la couleur à l’École des Arts Décoratifs. Introduite par Vincent Bouvet, chargé de mission à la valorisation de collections et des archives de l’École des Arts Décoratifs et historien. Modération par Hervé Fischer, sociologue de l’art contemporain. Enseignant les sciences humaines à l’École de 1972 à 1984, il fut partie prenante de cette aventure de la couleur.

14h-16h – La couleur dans tous ses états

Une table ronde sur la couleur dans la création aujourd’hui et par le prisme des arts décoratifs. Modération par Emmanuel Tibloux, directeur de l’École des Arts Décoratifs.

16h30-18h30 – Couleurs en transition : enseignement de la couleur aujourd’hui

Les grandes orientations et enjeux de l’enseignement de la couleur aujourd’hui, entre prise de conscience et développement du langage de la couleur et de ses usages dans notre société en transition : engagement vers l’usage des colorants et pigments naturels, engagement social et économique, matérialité et dématérialité de la couleur à l’ère numérique.

Samedi 16 mars

9h30 – Accueil café

10h-11h30 – Beaubourg et la couleur – Graphisme / Architecture

Cette discussion collective modérée par Mica Gherghescu, responsable de la programmation scientifique du Centre Pompidou – Bibliothèque Kandinsky, verra les interventions d’une génération de designers graphiques construite par le manifeste couleur de Beaubourg mises en perspective par l’éclairage de Boris Hamzeian, architecte et chercheur post-doc en Histoire et Théories d’Architecture et en présence de Jean-Philippe Lenclos et de Rina Sherman, réalisatrice.

Projection d’un portrait filmé de Jean-Philippe Lenclos, réalisé par Rina Sherman.

11h30-12h30 – Consultation collective et visite des fonds couleurs de la Bibliothèque Kandinsky

Consultation collective des fonds couleurs de la Bibliothèque Kandinsky, avec en Grand témoin Hervé Fischer, sociologue de l’art contemporain, auteur de Mythanalyse de la couleur. Exposition dans les vitrines de la Bibliothèque Kandinsky des fonds d’archives et imprimés de grands coloristes.

