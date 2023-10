Sportez-vous bien – Kayak L’école de Voile Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Sportez-vous bien – Kayak L’école de Voile Montargis, 10 octobre 2023, Montargis. Sportez-vous bien – Kayak 10 et 17 octobre L’école de Voile Programme 2023 Septembre – Octobre. Activités sportives gratuites et tout public sur inscription. Activités kayak. L’école de Voile Chemin de la Baignade, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 95 10 72 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T17:30:00+02:00 – 2023-10-10T19:30:00+02:00

2023-10-17T17:30:00+02:00 – 2023-10-17T19:30:00+02:00 FMACEN045V50B8X3 © Mairie de Montargis Détails Catégorie d’Évènement: Montargis Autres Lieu L'école de Voile Adresse Chemin de la Baignade, Montargis Ville Montargis Lieu Ville L'école de Voile Montargis latitude longitude 47.989682;2.739735

