du jeudi 20 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022 à INSHEA – Institut national supérieur formation et recherche – handicap et enseignements adaptés

Inscription obligatoire et visite soumise aux règles sanitaires en vigueur.

10-12 personnes par créneau

L’équipe du Pôle ressources de l’INSHEA vous propose une visite de l’École de plein air de Suresnes (monument classé historique), avec des lectures de témoignages d’anciens élèves et professeurs. INSHEA – Institut national supérieur formation et recherche – handicap et enseignements adaptés 58/60 avenue des Landes 92150 Suresnes Suresnes Quartier Mont-Valérien Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T10:30:00 2022-01-20T11:30:00;2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T15:00:00;2022-01-21T10:30:00 2022-01-21T11:30:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T15:00:00

