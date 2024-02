L’école de musique invite le dimanche Le carnaval des animaux Ouzouer-sur-Loire, dimanche 29 septembre 2024.

Dimanche

– par l’école de musique

– dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully

Après des représentations à destination des scolaires, voici la version tout public ! Le carnaval est une œuvre majeure de Camille Saint Saëns qui ravit les plus jeunes et offre une belle redécouverte aux plus grands. Cygne, éléphant, tortue, kangourou, poissons dans leur aquarium, poules, coqs, coucou et fossiles… tous s’entremêlent au son des instruments. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29 11:00:00

fin : 2024-09-29

Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire

