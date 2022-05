L’Ecole de musique intercommunale fête la musique à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts, 21 juin 2022, Villers-Cotterêts.

L’Ecole de musique intercommunale fête la musique à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts

2022-06-21 – 2022-06-21

Villers-Cotterêts 02600

Afin de célébrer comme il se doit la Fête de la Musique, l’Ecole de Musique Intercommunale de Villers-Cotterêts invite dans ses locaux et à la salle Demoustier tous les amateurs de musique à venir partager leur passion avec les élèves et les professeurs.

Dès 17h30, les différents ensembles, chorales et orchestres de l’école se produiront salle Demoustier et à partir de 21h00 les groupes de Musiques Actuelles et les élèves de l’atelier Jazz prendront le relais à l’école de musique.

pixabay

Villers-Cotterêts

