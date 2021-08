Dunkerque Ecole Pierre Brossolette Dunkerque, Nord L’école de mon quartier, patrimoine des années 1950 Ecole Pierre Brossolette Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Nord

L’école de mon quartier, patrimoine des années 1950 Ecole Pierre Brossolette, 19 septembre 2021, Dunkerque. L’école de mon quartier, patrimoine des années 1950

le dimanche 19 septembre à Ecole Pierre Brossolette

Les destructions, mais aussi la démocratisation de l’enseignement ont engendré la construction, à Dunkerque, d’une dizaine d’écoles dès les années 1950. Implantées, de manière pensée et réfléchie dans les quartiers, elles répondent à des besoins et conceptions nouvelles de l’éducation. Parmi elles, quelques édifices remarquables, construits dans la pure tradition du Mouvement moderne, se démarquent. Venez les découvrir le temps d’une visite sur site ou d’une balade dans la cité.

sur réservation

Les destructions, mais aussi la démocratisation de l’enseignement ont engendré la construction, à Dunkerque, d’une dizaine d’écoles dès les années 1950. Ecole Pierre Brossolette 27 rue Georges Claeyman 59240 Dunkerque Dunkerque Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu Ecole Pierre Brossolette Adresse 27 rue Georges Claeyman 59240 Dunkerque Ville Dunkerque lieuville Ecole Pierre Brossolette Dunkerque