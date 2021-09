L’école de A à Z Nogent-sur-Marne, 19 octobre 2021, Nogent-sur-Marne.

L’école de A à Z

du mardi 19 octobre au samedi 28 mai 2022 à Nogent-sur-Marne

Le Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne présente du 2 octobre 2021 au 29 mai 2022 une exposition consacrée à l’histoire de l’école, du Moyen Age à 1975. Son originalité tient en ce qu’elle présente l’histoire de l’école non pas de façon linéaire, mais sous forme d’un abécédaire, à la façon des livres et affiches dans lesquels les enfants apprennent les lettres. Il en résulte l’impression d’un livre géant, illustré d’images, peuplé d’enfants, de vie, et illustré par des artistes et photographes talentueux. L’exposition croise les thèmes essentiels à une compréhension de l’évolution de l’école, des grandes évolutions pédagogiques, aux petits objets indissociables de l’école d’autrefois. Personnages illustres : C comme Charlemagne et J comme Jules Ferry bien sûr… Mais saviez-vous, plus proche de nous, que le célèbre ouvrage de grammaire et d’orthographe Bled avait pour auteur Edouard Bled, originaire de Saint-Maur-des-Fossés et enseignant à Paris ? L’évolution de la pédagogie se lit au travers des questions de mixité…. ou non, l’hygiène et la morale, les diplômes et tableaux d’honneur, l’enseignement de la lecture. Les différents types de pédagogie sont expliqués : individuelle, mutuelle ou simultanée. La spécialisation de l’instruction est détaillée avec l’exemple de l’éducation des sourds et des aveugles, dont l’apprentissage repose sur le toucher ou la lecture sur les lèvres. L’école est au cœur d’enjeux historiques : des documents attestent de l’enseignement patriotique dispensé aux élèves sous la IIIème République, les programmes scolaires étant construits pour faire de l’écolier un patriote, soldat potentiel pour la défense de la patrie. La laïcisation de l’enseignement sous Jules Ferry et Emile Combe est aussi la grande affaire de l’école. L’environnement et l’ambiance de l’école sont enfin montrés au travers d’exemples d’architecture, de photographies d’enfants en uniforme dans les institutions privées, les voyages scolaires, les punitions et les récompenses, les jeux pratiqués par les enfants, le matériel (encrier en verre de la maîtresse, plumiers, papiers buvards et protège-cahiers avec des publicités surprenantes, pupitre…). Un film composé d’image d’archives des années trente aux années soixante-dix nous rappelle aussi l’histoire quotidienne de l’école dans le Val-de-Marne. L’exposition est constituée de nombreux prêts d’institutions (écoles spécialisées, archives départementales du Val-de-Marne, musées…) et de prêts provenant de Nogentais qui ont répondu présents à l’appel du musée pour récolter des objets d’école.

Entrée libre. 2ème étage sans ascenseur.

Une histoire en abécédaire (800-1975)

Nogent-sur-Marne 36 boulevard Gallieni Nogent-sur-Marne Nogent Village Val-de-Marne



