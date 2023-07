CABANE – Action artistique collective pour petits et grands L’ÉCOLE – centre d’art contemporain CHABRAM² Bellevigne, 16 septembre 2023, Bellevigne.

action artistique collective proposée par l’artiste Laurent Valera dans le cadre de l’exposition

CES CHUCHOTEMENTS TOUT AUTOUR

Durant les Journées européennes du patrimoine et chaque WE durant l’exposition Ces chuchotements tout autour, les visiteurs petits et grands seront invités à prendre place dans une cabane éphèmere réalisée dans la cour de L’ÉCOLE par l’artiste plasticien Laurent Valera avec des bois de récupération. Ils pourront y ajouter une bille (stock à disposition) et /ou un objet en lien avec l’univers de l’enfance / bois glané … et par accumulation contriburont à transformer cette cabane en sanctuaire des écoliers, petit temple de l’enfance.

Un temps de rencontre avec l’artiste (présent le WE d’ouverture et de clotûre de l’exposition) et de souvenir avec l’enfance !!

Une action proposée dans le cadre d’un été à L’ÉCOLE #2 et soutenue par le ministère de la culture / été culturel 2023

L’ÉCOLE – centre d’art contemporain CHABRAM² 9 rue Jean Daudin, 16120 Bellevigne Bellevigne 16120 Touzac Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 91 63 89 http://chabram.com Depuis 2013, l’association CHABRAM² ouvre les portes d’une ancienne école communale à l’art contemporain au cœur des vignes de Cognac. Le pôle artistique, dénommé L’ÉCOLE, favorise les échanges entre artistes, œuvres et visiteurs grâce à des expositions temporaires, des résidences artistiques et des actions culturelles impliquant largement jeune public et personnes dépendantes. Parking place de l’église de Touzac et sur le terrain de football. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

@laurent Valera