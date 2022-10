L’école buissonnière Le jardin de l’École Du Breuil, 24 octobre 2022, Paris.

Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 04 novembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 17h00

Vos enfants adorent mettre les mains dans la terre, manier la binette et porter de belles bottes ? Ils s’intéressent à tout ce qui pousse ? Donnez leur envie d’apprendre à jardiner ! Le temps de contempler l’automne qui s’installe, d’écouter la nature ou d’en savoir un peu plus sur la biodiversité.

Un programme à la carte :



Pendant les vacances, tous les jours ouvrés de la semaine exceptés les jours fériés

Le matin, l’après-midi, ou la journée complète

A la journée, ou sur plusieurs jours

Ateliers de jardinage : le matin

Les ateliers de jardinage permettront à vos enfants de s’initier ou même de se perfectionner en jardinage sous toutes ses formes. Ils expérimenteront toutes les étapes du jardinage, de façon concrète (préparation de la terre, semis, boutures, compost, etc.) et de façon ludique et créative (kokedama, potager vertical, etc.). Ils apprendront à s’inscrire dans la nature et ses cycles.

Ateliers nature : l’après-midi

Les ateliers nature mêleront sensibilisation à la biodiversité et à l’environnement et également activités manuelles et créatives. Des activités ludiques variées permettront à vos enfants d’observer et de comprendre la biodiversité avec par exemple : découverte de l’humus et de ses habitants, contes des arbres, fabrication d’herbier et d’hôtel à insectes, etc.

Le jardin de l’École Du Breuil Route de la Ferme 75012 Paris

Contact : https://www.ecoledubreuil.fr/jeunes/lecole-buissonniere/ 0184862252 ecolebuissonniere@paris.fr

