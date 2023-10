Ubu roi — dernières sorties de résidence L’Ecole Auvray-Nauroy Saint-Denis, 16 novembre 2023, Saint-Denis.

Ubu roi,

d’après Alfred Jarry

Nombre d’hommes et de femmes politiques semblent aujourd’hui prendre comme boussole ces quelques principes : la mise à mal consciente et volontaire du langage, la revendication d’un projet politique ouvertement dangereux, ouvertement haineux, la saturation médiatique pour occuper nos consciences comme on occupe les écrans.

Voici donc une version d’Ubu pour trois acteurs et une actrice, avec des poèmes de Michaux qui viennent se glisser à l’intérieur. Poussons jusqu’à son terme cette mascarade du pouvoir. Et qu’éclatent à nos yeux les conséquences humaines, individuelles et collectives, qu’une telle politique implique dans chacune de nos vies.

Ces sorties de résidences clôturent deux semaines d’accueil au Théâtre des Possibles de Perpignan puis à l’Ecole Auvray-Nauroy de Saint-Denis, avant la création publique du spectacle à l’automne 2024, chez nos partenaires des Scènes associées (Pas-de-Calais), et une tournée en Île-de-France et au national.

mise en scène Eram Sobhani

interprétation Natalie Beder, Thomas Nolet, Paul Tilmont, Bastien Touminet

scénographie Nathalie Savary

création lumière et régie générale Arnault Philippe

production La nouvelle compagnie

coproduction les Scènes associées (Espace Ronny Coutteure de Grenay, Espace Arc-en-Ciel de Liévin, Maison des arts et de la culture de Sallaumines), Studio Théâtre de Stains

soutiens Théâtre des Possibles de Perpignan, L’Ecole Auvray-Nauroy

La nouvelle compagnie est soutenue par le département du Pas-de-Calais pour ses activités de création

création automne 2024 aux Scènes associées (Espace Ronny Coutteure de Grenay, Espace Arc-en-Ciel de Liévin, Maison des arts et de la culture de Sallaumines)

L'Ecole Auvray-Nauroy 10 boulevard Marcel Sembat, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:30:00+01:00

