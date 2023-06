Ubu Roi – première présentation de maquette L’Ecole Auvray-Nauroy Saint-Denis, 2 juin 2023, Saint-Denis.

Ubu Roi, d’après Alfred Jarry

«En ayant assisté jour après jour, année après année, aux discours, aux gesticulations, aux appels mortifères de Donald Trump, l’envie m’est venue, ou pour mieux dire la nécessité, de monter Ubu.

Quand je dis Trump, je pourrais dire Zemmour, Bolsonaro, mettons le nom que l’on voudra sur ces quelques principes : la mise à mal consciente et volontaire du langage, la revendication d’un projet politique ouvertement dangereux, ouvertement haineux, la saturation médiatique pour occuper nos consciences comme on occupe les écrans.

Voici donc une version d’Ubu pour quatre acteurs, avec des poèmes de Michaux qui viennent se glisser dans le texte original, pour amener jusqu’à son terme la mascarade du pouvoir, pour qu’éclatent à nos yeux les conséquences humaines et politiques qu’elle implique dans chacune de nos vies.»

J’ai rédigé ces quelques lignes bien avant l’invasion de l’Ukraine. Et ma nécessité de monter cette pièce, répondant à l’horreur politique par la joie théâtrale, n’en est que plus forte. C’est un poète russe, Maïakovski, qui nous le dit : «Il nous faut arracher la joie à l’horreur de ce monde» !

Eram Sobhani

mise en scène Eram Sobhani

interprétation Natalie Beder, Thomas Nolet, Paul Tilmont, Bastien Touminet

scénographie Nathalie Savary

création lumière et régie générale Arnault Philippe

production La nouvelle compagnie

coproduction Espace Ronny Coutteure — Ville de Grenay, dans le cadre du compagnagnonnage 2022-2025 entre la Ville de Grenay et La nouvelle compagnie, Studio Théâtre de Stains

soutiens Théâtre des Possibles — Perpignan, L’Ecole Auvray-Nauroy, le LoKal

La nouvelle compagnie est soutenue par le département du Pas-de-Calais pour ses activités de création

création automne 2024, Espace Ronny Coutteure, Grenay

