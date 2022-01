L’Écocirque Marseille 8e Arrondissement, 22 janvier 2022, Marseille 8e Arrondissement.

L’Écocirque avenue Georges Pompidou Parc Balnéaire du Prado Marseille 8e Arrondissement

2022-01-22 – 2022-01-23 avenue Georges Pompidou Parc Balnéaire du Prado

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

18 49 Venez découvrir sous un chapiteau jaune et noir inspiré des abeilles, le tout nouveau concept d’André-Joseph Bouglione !



L’Écocirque est le premier spectacle français entièrement articulé autour de projections holographiques, créées par le Studio Stilla. Ce nouvel univers artistique réunit toute la quintessence du cirque traditionnel et de la haute-technologie . C’est dans une ambiance Rock’n’Roll circus où l’étrange, l’irréel, l’humour et l’exploit se mélangent, que nous vous invitons à vous immerger…



2 heures de spectacle pour toute la famille, avec 15 minutes d’entracte :

Le clown Francesco

La famille Dneprovski : funambules

Carmen la femme lanceuse de couteau

Andrei et la roue de la mort

La famille Markin : rola-bola et perche russe

L’homme fort Vitalie

André le jongleur de Diabolos

Les Flying Michael’s au trapèze

Agathe contorsionniste aérienne

Nos 5 musiciens en live sur scène : Benjamin Parienti, Alyssa Ait Hammou, Dominique Sablier, Thomas Laffont et Maamoun Dehane



Ce spectacle est accompagné d’un village, le village de l’Ecocirque. Des pop-up et foodtrucks installés dans des containers recyclés viendront agrémenter votre visite à l’Ecocirque. C’est un vrai lieu de vie où des conférences, des tables rondes et des animations pour petits et grands se tiendront.



L’entrée du village gratuite.

L’Ecocirque est petfriendly.

L’Écocirque sera à Marseille du 22 janvier au 27 février !

Venez découvrir le premier spectacle de cirque sans animaux, avec hologrammes et musique live !

