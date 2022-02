L’écoanxiété, c’est quoi? MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Notre intervenante Sarah Koller, psychologue spécialiste de l’écoanxiété, viendra expliquer ce que signifie ce terme et explicitera ce qui se cache derrière ce mécanisme. Aussi, elle proposera des pistes de solutions afin d’accepter ce sentiment et de pouvoir mieux le gérer. **Intervenante**: Sarah Koller, diplômée en psychologie et en sciences de l’environnement. Doctorante en FGSE à l’Université de Lausanne, sa recherche explore les conditions psycho-existentielles d’une culture économique de la suffisance. Dans ce cadre elle développe un intérêt croissant pour les diverses modalités d’expression artistique de la recherche scientifique. Elle a participé à la création du réseau romand en écopsychologie ([www.ecopsychologie.ch](http://www.ecopsychologie.ch) ) et facilite des ateliers de reliance au vivant. Important:**Important**: L’accès au MEG n’est autorisé qu’avec un pass COVID (2G). Le pass COVID est requis à partir de l’âge de 16 ans. Un document d’identification officiel (carte d’identité, passeport, etc.) doit être présenté en même temps que le pass COVID. Le port du masque est obligatoire.

CHF 12.- (normal), CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

