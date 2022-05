L’Éco- parc de sculpture “des Rochesmuses ” “Parc-atelier Rochesmuses “,1225 Route de Villard-de-Lans,38680 CHORANCHE, 3 juin 2022, Choranche.

C’est pour rendre hommage au somptueux cadre montagnard qui l’inspire depuis tant d’années, que l’artiste Tineke Bot avec son mari ont décidé d’ouvrir leur espace privé dans les Gorges de la Bourne au milieu du Cirque de Choranche : L’éco-parc de Rochesmuses (3,5 ha) Les Amateurs d’Art et de la Nature peuvent découvrir ses sculptures dans un univers sauvage et grandiose. Un grand pan de montagne sauvage et boisé entoure la Maison-Atelier de l’artiste. Elle et son mari ont créé dans cette architecture minerale un large sentier qui serpente et s’élève à flanc de côteau. Parmi cette beauté naturelle d’arbres et végétaux mis en valeur, la plantation de cyprès de Florence, d’arbustes et de fleurs adaptés à ce micro-climat trouve une harmonie originale. Les odeurs énivrantes des romarins, thyms, lauriers, sauges et lavandes: l’éclat des iris et des hémérocalles, les mares aux nénuphars et libellules enchanteront vos sens. Au milieu de ce cadre exceptionnel , les oeuvres de Tineke Bot vous offrent d’infinis jeux de formes, de couleurs et de lumière et un regard toujours renouvelé.. Le botaniste Denis Jordan a fait un inventaire des plantes naturelles et a trouvé un une quinzaine de variétés d’orchidées ou ophris. La précieuse Source permet grâce à une pompe et une installation enterrée de pouvoir arroser en période difficile. Un grand reservoir situé en partie haute gère tout l’éco-système du parc. Création de mares artificielles qui enrichit une vie aquatique avec des tritons alpestres, grenouilles et libellules. Notre Pin Centenaire est dominé par les falaises. **_Notre parc est ouvert aussi sur rendez-vous p +330614422359_**

entrée 7 euro enfants et étudiants gratuits

Comment gérons nous l’approvisionnement d’eau de notre source dans notre éco- parc de sculpture

