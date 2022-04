L’éco-construction c’est possible, comment ? Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’éco-construction c’est possible, comment ? Maison de l’Habitant, 27 avril 2022, Nantes. 2022-04-27

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui sur inscription : www.adil44.fr Pour tendre vers un habitat plus écologique, se questionner sur l’éco-construction est une évidence. Au cœur des projets d’habitat participatif, les habitants peuvent faire évoluer leurs pratiques et leurs choix en recourant aux matériaux bio-sourcés. Venez découvrir des exemples concrets à travers les témoignages de l’association HEN, du cabinet d’architecture Tica et du promoteur ICEO Habitat. Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://www.adil44.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de l'Habitant Adresse 12 Rue Président Edouard Herriot Ville Nantes lieuville Maison de l'Habitant Nantes Departement Loire-Atlantique

Maison de l'Habitant Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

L’éco-construction c’est possible, comment ? Maison de l’Habitant 2022-04-27 was last modified: by L’éco-construction c’est possible, comment ? Maison de l’Habitant Maison de l'Habitant 27 avril 2022 Maison de l'Habitant Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique