L’éco-conduite : animation sur la sécurité routière MJC Jean-Paul Robin Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

L’éco-conduite : animation sur la sécurité routière MJC Jean-Paul Robin, 1 avril 2022, Naintré. L’éco-conduite : animation sur la sécurité routière

MJC Jean-Paul Robin, le vendredi 1 avril à 18:00

Pour réagir aux problématiques actuelles, vous vous interrogez sur les réflexes de conduite que vous pourriez mettre en place dans le but de limiter votre consommation de carburant ? Participez à cette animation sur le thème de l’éco-conduite pour avoir l’occasion d’échanger et de vous informer sur ce sujet. Rendez-vous vendredi 1er avril 2022 à 18h au rez-de-chaussée de la MJC. Animation présentée par Pierre Geraert, actuellement en formation pour devenir enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

Entrée libre. Réservation possible.

L’éco-conduite : un soulagement pour la planète et pour le porte-monnaie ! MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T18:00:00 2022-04-01T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu MJC Jean-Paul Robin Adresse 21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré Ville Naintré lieuville MJC Jean-Paul Robin Naintré Departement Vienne

MJC Jean-Paul Robin Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

L’éco-conduite : animation sur la sécurité routière MJC Jean-Paul Robin 2022-04-01 was last modified: by L’éco-conduite : animation sur la sécurité routière MJC Jean-Paul Robin MJC Jean-Paul Robin 1 avril 2022 MJC Jean-Paul Robin Naintré Naintré

Naintré Vienne