Rennes Atelier de l’innovation Fondation Université de Rennes – » Data et bâtiments » l’eclozr Rennes, 18 décembre 2023, Rennes. Atelier de l’innovation Fondation Université de Rennes – » Data et bâtiments » Lundi 18 décembre, 11h00 l’eclozr Sur inscription Dans un contexte de transition énergétique et environnementale, la convergence entre données et bâtiment offre des perspectives passionnantes, depuis la gestion du chantier de construction ou de rénovation jusqu’à la conception de « bâtiments intelligents ». Avec Florence Collet, titulaire de la chaire Rénovation énergétique des bâtiments » – Fondation Université de Rennes, les chercheurs du Laboratoire Génie Civil et Génie Mécanique (Université de Rennes, INSA), et les entreprises partenaires de la chaire, nous vous proposons de venir en échanger ! Avec les contributions de Xavier Davy, responsable innovation et numérique – EGIS Simon Moss, responsable recherche et développement – Sensing Vision Didier Defer, directeur du Laboratoire Génie Civil et Génie Environnement de l’Université d’Artois Alexandre Tual, responsable lots techniques et environnement – NGE Bâtiment Michella Aboujawdeh, fondatrice de la startup DIM Cet atelier sera suivi d’un cocktail. INSCRIPTION l’eclozr 1 rue du général guillaudot, rennes Rennes 35064 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://fondation.univ-rennes.fr/inscription-atelier-de-linnovation-data-et-batiments »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-18T11:00:00+01:00 – 2023-12-18T13:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu l'eclozr Adresse 1 rue du général guillaudot, rennes Ville Rennes

