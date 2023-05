Atelier de l’innovation – Fondation Rennes 1 l’eclozr Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Atelier de l’innovation – Fondation Rennes 1 l’eclozr, 6 juin 2023, Rennes. Atelier de l’innovation – Fondation Rennes 1 Mardi 6 juin, 14h00 l’eclozr Sur inscription Mobilités alternatives où en sommes-nous ? En s’appuyant sur : les retours d’expériences inspirantes des partenaires de la chaire, Rennes Métropole, Legendre, Keolis Rennes, Sncf, Lacroix ;

des partenaires de la chaire, Rennes Métropole, Legendre, Keolis Rennes, Sncf, Lacroix ; les projets de recherches et cas d’étude d’étudiants de l’Université de Rennes ; les chercheurs Laurent Denant-Boëmont (économiste des transports) et François Bodin (chercheur en informatique), co-titulaire de la chaire Mobilité dans une ville durable – Fondation Rennes 1 invitent à échanger lors de deux tables-rondes : Fret décarboné, co-voiturage… Où en est-on des stratégies et solutions de mobilité alternatives pour l’entreprise ?

Mesurer et suivre l’évolution vers des comportements de mobilité plus durables : avec quels indicateurs et quelle mise en oeuvre ? [détail du programme à venir]

