Atelier de l’Innovation – Fondation Rennes 1 l’eclozr, 16 décembre 2022, Rennes.

Atelier de l’Innovation – Fondation Rennes 1 Vendredi 16 décembre, 08h30 l’eclozr

sur inscription

Sécheresse 2022 : évènement singulier ou futur de la gestion de l’eau ?

l’eclozr 1 rue du général guillaudot, rennes Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine Bretagne

La sécheresse estivale 2022 a impacté le débit des cours d’eau, le niveau des nappes souterraines et les volumes d’eau disponibles dans les barrages pour alimenter en eau potable la population du territoire, amenant chacun, particuliers, collectivités, entreprises, à repenser ses usages de l’eau.

En faisant parler les données disponibles et en s’appuyant sur des travaux de modélisation de la ressource en eau réalisés au sein de la Chaire « Eaux et territoires » – Fondation Rennes 1, nous vous proposons de venir partager sur les initiatives et les solutions à imaginer dans ce contexte.

Comment contribuer, à notre échelle, à une gestion durable de la ressource en eau ?

Avec notamment les contributions de :

Luc Aquilina – hydrogéologue au sein du laboratoire Géosciences Rennes (OSUR – Université de Rennes1, CNRS) et titulaire de la chaire ;

– hydrogéologue au sein du laboratoire Géosciences Rennes (OSUR – Université de Rennes1, CNRS) et titulaire de la chaire ; Ronan Abhervé – doctorant en sciences de l’environnement ;

– doctorant en sciences de l’environnement ; Michel Demolder et Laurent Géneau, respectivement Président et Directeur de la Collectivité Eau du Bassin Rennais.

En croisant travaux académiques portés par des enseignants-chercheurs de l’Université de Rennes 1 et regards d’entreprises, les Ateliers de l’innovation de la Fondation Rennes 1 ont pour objectif de partager les travaux menés dans le cadre des chaires de Recherche et de formation et de les enrichir de l’expérience des acteurs socio-économiques du territoire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T08:30:00+01:00

2022-12-16T10:00:00+01:00