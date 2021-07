Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte Geneviève des Bois - Parc Pierre Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois « L’Eclosion Floraferrique » à Sainte Geneviève des Bois les 28-29 Sainte Geneviève des Bois – Parc Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois Catégories d’évènement: Essonne

Sainte-Geneviève-des-Bois

« L’Eclosion Floraferrique » à Sainte Geneviève des Bois les 28-29 Sainte Geneviève des Bois – Parc Pierre, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Sainte-Geneviève-des-Bois. « L’Eclosion Floraferrique » à Sainte Geneviève des Bois les 28-29

du mercredi 28 juillet au jeudi 29 juillet à Sainte Geneviève des Bois – Parc Pierre

La compagnie le Fer à Coudre a le plaisir de vous inviter à découvrir l’Eclosion Floraferrique, du mercredi 28 au jeudi 29 Juillet au Parc Pierre de 10h à 12h30 puis 15h à 19h à Sainte Geneviève des Bois (RER C – Sainte Geneviève des Bois) dans le cadre du festival Escales Estivales organisé par la municipalité de Sainte Geneviève des Bois. La Floraferrie est un ensemble de sculptures mécaniques étonnantes, interactives, musicales. Dans un imbroglio de nature et d’industrie où la terre n’a pas été polluée mais fécondée par l’industrie, donnant ainsi naissance à un paysage métaphorique et poétique de fer végétal et de plantes mécaniques. Ce phénomène d’évolution appelée « floraferrie » dévoile un univers post-apocalyptique où la nature voit pousser en son sein une nouvelle forme de vie hybride, laissant place à l’étrange…

Entrée libre

Le Fer à Coudre – Création collective Sainte Geneviève des Bois – Parc Pierre Sainte Geneviève des Bois Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:30:00;2021-07-28T15:00:00 2021-07-28T19:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T12:30:00;2021-07-29T15:00:00 2021-07-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois Autres Lieu Sainte Geneviève des Bois - Parc Pierre Adresse Sainte Geneviève des Bois Ville Sainte-Geneviève-des-Bois lieuville Sainte Geneviève des Bois - Parc Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois