Théâtre de Saint-Dizier, le mercredi 10 novembre à 20:30

On ne peut pas trouver sujet plus léger, plus charmant, plus loufoque et plus poétique que celui de L’Éclipse totale ! L’ouvrage est tout à fait emblématique d’une forme d’insouciance blagueuse venue en droite ligne du théâtre de la Foire, quand, pour le seul plaisir d’un « effet » réussi – l’éclipse ! – on broche à la va-vite un scénario fantasque, où la vraisemblance n’a plus aucun cours. Cette fantaisie offre au compositeur un champ idéal pour développer tout ce que sa propre imagination lui suggère, sans temps morts, sans lourdeur – et sans autre ambition que d’offrir au public un moment de pur plaisir. Entre imagerie d’Epinal, boîte à musique et théâtre de carton découpé, L’Éclipse totale est pareille à ces pâtisseries raffinées, ravissantes à l’œil, délicieuses au palais, légères à l’estomac, qui semblent ne servir à rien mais font tout le charme du moment. Venez savourer notre Éclipse totale ! La compagnie des Monts du Reuil est venue répéter au Théâtre de Saint-Dizier en mai 2021. Cet opéra-comique n’a pas été joué depuis l’époque de sa création en 1784. Billetterie (à partir du 18 septembre à 9h) : Guichet des Fuseaux À la médiathèque de Wassy Billetterie en ligne en cliquant sur “Acheter” Sur place avant l’entrée en salle Points de vente habituels : les e-billetteries Digitick, TicketMaster, leurs points de vente affiliés (E. Leclerc, Cora, Auchan, Cultura, Carrefour, etc.) et FNAC.

Par les Monts du Reuil

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T20:30:00 2021-11-10T22:00:00