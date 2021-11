Reims Reims Marne, Reims L’Eclipse totale Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

L'Eclipse totale Reims, 20 novembre 2021

2021-11-20 – 2021-11-20

Reims Marne Comédie d’après la fable de Jean de La Fontaine « L’astrologue qui se laisse tomber dans un puits ». La compagnie lyrique Les Monts du Reuil célèbre joyeusement les 400 ans de Jean de La Fontaine en recréant un délicieux ouvrage de Nicolas Dalayrac (1753-1809) composé d’après une fable peu connue : « L’astrologue qui se laisse tomber dans un puits ». On ne peut pas trouver sujet plus charmant, plus loufoque et plus poétique que celui de L’Eclipse totale !

Considérée comme le premier opéra-comique de Dalayrac, cette comédie en un acte traite du thème classique d’un barbon astrologue berné par sa pupille.

Emblématique d’une forme d’insouciance venue en droite ligne du théâtre de la Foire, le scénario ne se préoccupe d’aucune vraisemblance pour privilégier le pur divertissement. Cette fantaisie offre au compositeur un champ idéal pour développer tout ce que sa propre imagination lui suggère, au fil d’une musique vive, naturelle, expressive. Rompus à ce répertoire du XVIIIe siècle, les Monts du Reuil s’emparent avec bonheur de cet opus inédit, dans la mise en scène enlevée de Vincent Tavernier : « Entre imagerie d’Epinal, boîte à musique et théâtre de carton découpé, L’Eclipse totale est pareille à ces pâtisseries raffinées, ravissantes à l’œil, délicieuses au palais, légères à l’estomac, qui semblent ne servir à rien mais font tout le charme du moment. » A savourer donc sans modération … L’Eclipse totale Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims

