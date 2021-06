Montreuil Les Malins plaisirs Montreuil, Pas-de-Calais L’Éclipse Totale Les Malins plaisirs Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

L’Éclipse Totale Les Malins plaisirs, 17 août 2021-17 août 2021, Montreuil. L’Éclipse Totale

Les Malins plaisirs, le mardi 17 août à 21:00

Avec Le Fabulatographe et Le Magnifique, nous proposons cet opus inédit composé par Nicolas Dalayrac d’après une fable de Jean de La Fontaine. Une manière de souffler les bougies des 400 ans de sa naissance Opéra-Comique en 1 acte de Nicolas Dalayrac Les Malins plaisirs 5, rue de la chaîne 62170 Montreuil-sur-mer Montreuil Pas-de-Calais

2021-08-17T21:00:00 2021-08-17T22:00:00

