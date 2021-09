Marly-le-Roi Musée du Domaine royal de Marly Marly-le-Roi, Yvelines L’éclipse royale : expérience de réalité virtuelle Musée du Domaine royal de Marly Marly-le-Roi Catégories d’évènement: Marly-le-Roi

L’occasion de visiter l’intérieur du château de Marly, aujourd’hui disparu, et de vivre un événement insolite aux côtés de Louis XIV. Séances toutes les 10 minutes – inscription recommandée

6 €

Expérience de réalité virtuelle pour revivre un événement historique Musée du Domaine royal de Marly 1 rue du Parc de Marly 78160 Marly-le-Roi Marly-le-Roi Yvelines

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00

