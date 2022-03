L’Eclat de jupiter Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

L’Eclat de jupiter Pierrefitte-Nestalas, 17 août 2022, Pierrefitte-Nestalas. L’Eclat de jupiter RDV Ancienne Gare PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

2022-08-17 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-17 RDV Ancienne Gare PIERREFITTE-NESTALAS

Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées rendez-vous 21 h 30 à l’ancienne gare au téléscope ou à la lunette / apporter une paire de jumelles

Bertrand B. (astronome amateur) animera cette soirée gratuite

annulation de la soirée en cas de mauvaises conditions météorologiques

