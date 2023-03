L’éclaircie, de la poésie en lumière L’Eclaircie, 1 avril 2023, Bois-Colombes.

L’Eclaircie propose des luminaires créés à partir d’objets du quotidien ou de morceaux de luminaires, souvent anciens, toujours porteurs d’histoires à poursuivre, et des abat-jour qui peuvent être fabriqués sur mesure.

Plusieurs opérations sont nécessaires pour assembler ces objets et créer un luminaire : nettoyage et parfois ponçage et peinture des pièces, percement du verre, de la porcelaine, du bois, choix du système de montage du luminaire, avec souvent la création de systèmes de fixation et d’articulations dans des pièces de lièges ou avec des tiges de métal, collage,… Il s’agit souvent de créer la solution qui permet de créer le luminaire qu’on imagine !

La création d’un abat-jour nécessite lui aussi différentes phases : choix et découpage du gabarit, contrecollage du tissu pour les abat-jour dits « contrecollés », ajustement du tissu et couture pour les abat-jour dits « couture », tissage de rubans, collage de papier fantaisie, ajout de galons…

Chaque luminaire est ensuite électrifié dans le respect des normes européennes.

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, vous pourrez voir différents luminaires et des abat-jour à différents stades de création et de fabrication, voir les différents composants (système électrique, papiers et tissus, galons, verreries, …) et outils que j’utilise pour les fabriquer.

Ce qui anime chaque création : une émotion devant un objet, l’envie qu’une histoire se poursuive, la chaleur et la joie de la lumière dans notre quotidien : la veilleuse pour l’enfant, la lampe et le livre, le lampadaire des copains, la suspension au-dessus d’une tablée familiale…

Comment se passer de lumière et comment ne pas l’habiller à son goût, aux couleurs des émotions ?

Chaque luminaire est unique, en verre, en tissu, en métal… Il peut aussi être créé avec vous, avec un de vos objets, votre tissu…

A très bientôt !

L'Eclaircie 2 avenue Albert, 92270 Bois-Colombes

L’Eclaircie, Simone, 2023