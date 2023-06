Saison estival de L’Éclair L’Éclair Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Saison estival de L’Éclair L’Éclair Épinay-sur-Seine, 10 juin 2023, Épinay-sur-Seine. Saison estival de L’Éclair 10 juin – 14 octobre L’Éclair Entrée libre Tous les vendredis et samedis, proftez de la guinguette L’ÉCLAIR avec ses 3 hectares d’extérieurs mis en scène par Soukmachines, dont une forêt, une prairie, deux grandes places, un chapiteau arts vivants, des bals montés musique, une arène, des auvents, des ruelles, des trottoirs, des herbes folles, un dédale aux merveilles… L’Éclair 8 avenue de lattre de tassigny 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

