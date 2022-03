L’échovallée de Crève Coeur Cherbourg-en-Cotentin, 26 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

L’échovallée de Crève Coeur Parking de Bellevue, entrée de l’Echovallée La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin

2022-05-26 – 2022-05-26 Parking de Bellevue, entrée de l’Echovallée La Glacerie

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Située sur les versants de la profonde vallée du ruisseau de Crèvecœur à la Glacerie, l’éco-vallée d’une superficie de 30 ha a été aménagée depuis 2013. Chèvres, moutons et bovins y trouvent leur place ainsi qu’un rucher école, un verger, une mare et des jardins familiaux. Idéal pour redécouvrir la nature en famille et réveiller ses cinq sens à travers un jeu de piste !

Située sur les versants de la profonde vallée du ruisseau de Crèvecœur à la Glacerie, l’éco-vallée d’une superficie de 30 ha a été aménagée depuis 2013. Chèvres, moutons et bovins y trouvent leur place ainsi qu’un rucher école, un verger, une mare…

+33 2 33 93 52 02 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

Située sur les versants de la profonde vallée du ruisseau de Crèvecœur à la Glacerie, l’éco-vallée d’une superficie de 30 ha a été aménagée depuis 2013. Chèvres, moutons et bovins y trouvent leur place ainsi qu’un rucher école, un verger, une mare et des jardins familiaux. Idéal pour redécouvrir la nature en famille et réveiller ses cinq sens à travers un jeu de piste !

Parking de Bellevue, entrée de l’Echovallée La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-06-18 par