Rendez-vous le mardi 25 octobre de 18h00 à 20h00 à l'Echo'Système (2 Rue Jean Jaurès Maroué, 22400 Lamballe-Armor) pour un atelier avec pour thème : « Les low tech, des innovations pour la transition »

Les low tech (systèmes simples, accessibles, durables et économiques visant la sobriété énergétique et matérielle) constituent de plus en plus une alternative crédible à la course coûteuse à la technologie. Notre imaginaire, habitué à l'innovation technologique, est bousculé par cette nouvelle approche. Quelles solutions les low tech apportent-elles vraiment aux problématiques écologiques, économiques et sociales de nos sociétés modernes ? Comment les importer dans votre entreprise en restant performant ?

Un événement organisé par INNOZH Technopole, en partenariat avec Lamballe Terre et Mer, avec le soutien de la French Tech Saint-Brieuc Bay.

2022-10-25T18:00:00+02:00

2022-10-25T20:00:00+02:00

