Le bois, une matière modeste et noble à la fois l’échoppe du bois, 1 avril 2023, Pérouges. Le bois, une matière modeste et noble à la fois 1 et 2 avril l’échoppe du bois Venez découvrir notre atelier boutique, nos créations, notre processus créatif (techniques utilisées, valeurs et vibrations insufflées dans nos créations, choix des matériaux..) et échanger avec nous! l’échoppe du bois Pérouges Pérouges 01800 Ain Auvergne-Rhône-Alpes La visite reste libre et les animations informelles, au gré des rencontres et des questions qui nous seront posées, tout au long des journées des JEMA.

Sentez-vous libre de poser toutes les questions qui vous intéressent !

Cela peut être autour :

– des techniques (travail du bois, choix des essences, choix des finitions)

– du métier d’artisan (statut, mode de vie, etc.)

– de l’artisanat et l’indépendance

– de la création artistique (inspiration, légitimité, message et engagement).

Venez découvrir plus qu’un métier, venez découvrir un choix de vie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 e.gaujour

