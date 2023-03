Les artisans d’Art à L’Échoppe Art’isanale L’Echoppe Art’isanale Issoire Catégories d’Évènement: Issoire

Les artisans d’Art à L’Échoppe Art’isanale L’Echoppe Art’isanale, 31 mars 2023, Issoire. Les artisans d’Art à L’Échoppe Art’isanale 31 mars – 2 avril L’Echoppe Art’isanale L’artisanat d’Art à L’Échoppe Art’isanale Pendant 3 jours, vous pourrez venir profiter des oeuvres des Artisans d’Art en continu. Durant ces trois journées, vous pourrez poser des questions sur leur travail et certains artisans seront présents pour vous faire partager leur passion. Samedi : “Perline By Marie” bijoux en perles tissées ou crochetées, travaillera en direct, vous serez époustouflés par la patience nécessaire à la création de ses bijoux. Le samedi nous aurons aussi le plaisir d’accueillir Marc Mykoliszyn, marqueteur de bois précieux sur verre. Il vous fera découvrir cet art minutieux. Dimanche vous aurez encore deux artisans présents : Nathalie Bagot, vitrailliste, verre fusing et thermoforming qui répondra à vos questions et qui vous fera découvrir une partie de son travail. Marc Mykoliszyn, marqueteur de bois précieux sera encore là pour notre plus grand plaisir. Nous aurons peut être la surprise d’avoir la visite d’autres artisans… De nombreuses créations sont disponibles dans différents domaines dans cette boutique métiers d’art : – La Mosaïque : des objets du quotidien revisités, un art résolument dépoussiéré pour le plus grand bonheur des utilisateurs.

– La poterie avec 2 céramistes au style diamétralement opposé. * D’un coté la faïence avec des dessins et couleurs naïves,

* de l’autre le grès : une invitation au voyage avec des teintes sable et mer divinement élégantes. – Le travail du bois :

* Bois tourné d’une finesse extrême avec des contenants alimentaires de toutes sortes.

* Bois flotté avec des miroirs, tableaux et luminaires très stylés.

* Marqueterie de bois sur verre : un travail d’une élégance et d’une précision superbe. Bois précieux sur vases, boites ou coffrets , vous ne résisterez pas. – Des bijoux : perles tissées ou crochetées déclinées en bracelets, colliers ou boucles d’oreilles pour vous embellir au quotidien. – Sculptures en métal : vous retrouverez des objets de la vie de tous les jours recyclés et revisités en statues, lampes, et animaux. – Luminaires aussi, d’un style différent : des calebasses sculptées : de la dentelle ! des lampes sublimes, un travail de folie ! – La lave émaillée avec des objets utilitaires aux motifs sans cesse renouvelés, des objets décoratifs travaillés à la feuille d’or qui donnent une classe folle aux tableaux. – Le travail du cuir : artisan sellier qui joue avec les teintes (pigments végétaux naturels) mais aussi avec la matière pour créer des articles uniques : ceintures, bracelets, sacs et carnets un arc en ciel de couleurs pour vous tenter. – Le travail du verre : vitrail travaillé à l’ancienne, verre fusing ou thermoforming. Un artisan qui maitrise le travail du verre sous toutes ses formes à merveille. – La céramique plus spécifiquement le raku avec deux artistes qui ne sont pas du tout dans la même thématique : d’un côté des objets plutôt utilitaires avec des boites, repose-cuillères etc…. De petits animaux décoratifs tout en rondeur. De l’autre, les sculptures en raku avec des personnages surprenant de réalisme : que ce soit dans la collection des japonaises des années folles ou plus contemporaines : les visages vous parlent. – Les instruments de musique avec un instrument très cristallin pourtant fabriqué avec une bouteille de gaz…. Une sonorité pleine de zénitude, à tester sans modération. Nous vous attendons nombreux pour des rencontres conviviales et pleines de surprises. L’Echoppe Art’isanale 21 rue de la Berbiziale Issoire 63500 Issoire 63500 Peix Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 95 92 06 »}, {« type »: « email », « value »: « auvergne.artisanale.artistique@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Echoppe.artisanale »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Artisanat L’Echoppe Art’isanale 15 artisans d’Art à L’Échoppe Artisanale

