Figeac Lot L’association vous invite à sa première rencontre-débat de la rentrée. Pour cette réunion les règles sanitaires en vigueur seront appliquées. Marc Deconchat, directeur de recherche INRAE, laboratoire Dynamique et écologie des paysages agroforestiers – DYNAFOR (INRAE, Toulouse INP-Purpan, Toulouse INP-Ensat), nous propose : La biodiversité, un atout pour l’agriculture.

La faune et la flore sont gravement menacées dans le monde mais aussi en France. Il est urgent de mieux en prendre soin car elles nous rendent de nombreux services nécessaires aux activités humaines. L'agriculture peut tirer bénéfice d'une nature mieux préservée, c'est l'agroécologie. Cela nécessite des changements agricoles, mais aussi dans nos habitudes de consommation.

