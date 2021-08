Saint-Michel-de-Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes, Saint-Michel-de-Chaillol L’écho des mots Saint-Michel-de-Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Michel-de-Chaillol

L’écho des mots Saint-Michel-de-Chaillol, 13 août 2021, Saint-Michel-de-Chaillol. L’écho des mots 2021-08-13 09:30:00 – 2021-08-13 12:00:00 Rendez-vous devant le bureau d’accueil touristique Chaillol 1600

Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes Saint-Michel-de-Chaillol ‘En route !’ : balade contée avec Jérôme Aubineau et Basile Gahon (tout public dès 6 ans). Dans les contes comme dans la vie… on ne sait pas toujours trop où aller. Et quand arrive la première croisée de chemin… il faut choisir ! Quel chemin prendre ? +33 4 92 67 01 18 http://www.festivalechodesmots.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Michel-de-Chaillol Autres Lieu Saint-Michel-de-Chaillol Adresse Rendez-vous devant le bureau d'accueil touristique Chaillol 1600 Ville Saint-Michel-de-Chaillol lieuville 44.68904#6.16631