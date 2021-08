Saint-Jean-Saint-Nicolas Saint-Jean-Saint-Nicolas Hautes-Alpes, Saint-Jean-Saint-Nicolas L’écho des mots Saint-Jean-Saint-Nicolas Saint-Jean-Saint-Nicolas Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

L'écho des mots Saint-Jean-Saint-Nicolas, 10 août 2021

Saint-Jean-Saint-Nicolas Hautes-Alpes Saint-Jean-Saint-Nicolas Hautes-Alpes EUR 4 5 10h30 et 16h ‘Bien sûr !’ : conte avec Coline Morel (3-6 ans). Bien sûr est un spectacle qui s’écoute avec les yeux mais pas que…A l’intérieur il y a une vieille femme, des petites bêtes et un cerf avec une forêt sur la tête. +33 4 92 55 95 71 http://www.festivalechodesmots.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-30 par Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar

