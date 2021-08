Ancelle Ancelle Ancelle, Hautes-Alpes L’écho des mots Ancelle Ancelle Catégories d’évènement: Ancelle

Hautes-Alpes

L'écho des mots Ancelle, 12 août 2021

Ancelle Hautes-Alpes ‘Raconte-moi les étoiles’ avec Fabrice Arbonnier.

Confortablement installés sous des couvertures, nous partirons en voyage dans la voûte céleste en quête d’étoiles, planètes et constellations ‘racontées’ par les civilisations anciennes. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

