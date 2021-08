Ancelle Ancelle Ancelle, Hautes-Alpes L’écho des mots Ancelle Ancelle Catégories d’évènement: Ancelle

Hautes-Alpes

L'écho des mots 2021-08-11 17:30:00 17:30:00 – 2021-08-11 18:05:00 18:05:00

Ancelle Hautes-Alpes Ancelle ”Thé perché’ : cirque avec la Cie Prise de pied (tout public). Histoire acrobatique et poétique d’un thé fait maison, émaillée de situations burlesques. Plateaux en position instable, verres qui volent… +33 4 92 67 03 04 http://www.festivalechodesmots.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-30 par

